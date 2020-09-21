المسند: رفحاء سجلت أعلى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية

المواطن - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، عن قائمة بأعلى درجة حرارة التي سُجلت على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن رفحاء احتلت المرتبة الأولى في القائمة بدرجة 44.7م، فيما توقع أن تكون الرياح، اليوم، شمالية إلى شمالية شرقية نشطة، وقد تثير الغبار على أجزاء من الشرقية والوسطى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة.

شارك الخبر