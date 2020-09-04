المسند يقترح إلغاء الهبوط في دوري 2021

المواطن - مروة نبيل

اقترح المدرب الوطني عبدالله المسند على الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء الهبوط في دوري المحترفين 2021، لعدم ظلم الأندية الصاعدة من دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

ظلم الأندية الصاعدة

وقال المسند عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لدي اقتراح أقدمه لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم الموسم القادم سيكون ظالمًا لأندية الدرجة الأولى الصاعدة لدوري المحترفين”.

وتابع: “حيث ينتهي دوري الدرجة الأولى في 20 سبتمبر ويبدأ الدوري المحترفين في 15 أكتوبر أي المدة ثلاثة أسابيع.. السؤال هل تستطيع الأندية الصاعدة جلب لاعبين؟.. بالطبع صعبة وجود لاعبين متاحين جيدين وفق طموح الأندية الصاعدة والتي تمنى النفس بالبقاء”.

المسند يقترح إلغاء الهبوط

وأضاف: “المقترح والحل برأيي: بما أننا نمر بمرحلة حرجة في هذا الموسم فيجب أن يكون الموسم القادم بلا هبوط حتى لا تظلم الأندية الثلاثة الصاعدة والموسم الذي يليه يتم تصعيد ناديين فقط”.

وواصل المسند تغريداته قائلًا: “والموسم الذي يليهم 2021-2022 يتم هبوط خمسة أندية وصعود ثلاثة ليتم معادلة عدد الفرق 16 .. هذه تكون أفضل للفرق الصاعدة هذا الموسم وعدم ظلمها”.







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