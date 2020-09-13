المعيوف: الهلال سيواصل مشواره للحفاظ على اللقب

المواطن - محمد سمعه

أوضح الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أن فريقه سيواصل مشواره لحصد لقب دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.

الهلال جاهز لتحدي باختاكور

وتحدث المعيوف في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الزعيم ضد باختاكور الأوزبكي قائلًا: “علينا أن نبدأ من مباراة الغد بشكل جيد لنتخطى دور المجموعات، والمواصلة للحفاظ على اللقب، واستعدادنا كلاعبين لا يختلف عن أي مباراة، وعملنا بشكل جيد بالمران أمس السبت”.

وأضاف المعيوف: “نحن منظومة عمل متكاملة من لاعبين ومدربين وإدارة وجماهير، ونحرص دائمًا على وضع الأهداف، التي نُريد تحقيقها ونعمل على الوصول إليها”.

تعليق مدرب الأزرق بعد إصابات كورونا بالفريق

وفي وقت سابق، علّق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ أزرق العاصمة على إصابة 5 من نجوم الفريق الكروي الأول بـ فيروس كورونا المُستجد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أزرق العاصمة ضد باختاكور الأوزبكي في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحافي: “إصابات بعض اللاعبين بـ كورونا يجب ألا تُثير قلقنا ويجب أن نتعامل مع الأمر بمنتهى الحكمة والهدوء، ولدينا البدائل المناسبة لتعويض الغيابات في الفريق”.

وكشف الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أمس السبت أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة أمس الجمعة، والثانية كانت اليوم السبت.

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