الملكة رانيا تظهر بفستان للمصمم السعودي محمد آشي

المواطن - الرياض

احتفلت الملكة رانيا العبدالله يوم أمس بيوم ميلادها الخمسين وقد ظهرت بفستان من تصميم المصمم السعودي محمد آشي.

محمد آشي مصمم أزياء النجوم والملكات

وأطلت الملكة رانيا في ميلادها الخمسين بفستان من علامة Ashi studio والفستان من كوليكشن 2018 Ready to wear ومصنوع من قماش الكريب ومزين بقيطان وأزرار على طول الفستان.

وقد تداول العديد من المغردين صور الملكة رانيا وهي ترتدي الفستان بمزيد من الفخر والاعتزاز بما وصل إليه المصمم السعودي آشي.

معلومات عن المصمم محمد آشي

والمعروف أن آشي من مواليد مدينة جدة، 1980، أدخله شغفه بالفن عالم الموضة، حيث عشق الرسم في الخامسة من عمره، وحضر أول عرض أزياء في الـ12 من عمره.

درس التسويق في نيويورك، ثم تصميم الأزياء في معهد ESMOD الباريسي، واستهل الرحلة متدربًا على يد المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ودار جيفنشي، وبعدها أطلق علامته Ashi Studio من بيروت في عام 2007، متأثرًا بمدارس الكوتور القديمة أمثال المصمم الإنجليزي Charles F Worth، وسرعان ما ذاع صيته وأصبح أحد أشهر مصممي الأزياء الشرق أوسطيين في العالم.

يذكر أن هناك العديد من مشاهير الفن حول العالم سبق لهن ارتداء تصميمات آشي مثل بيونسيه، وليدي غاغا، وسارا جيسيكا باركر، وهايدي كلوم، وسونام كابور، وديبيكا بادوكون، والعارضة الكندية ويني هارلو، ومغنية الراب الأميركية كاردي بيو مغنية البوب العالمية البريطانية إيلي غولدينغو.

ذات صلة :







شارك الخبر