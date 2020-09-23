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الملك سلمان وولي العهد يتلقيان التهنئة من السيسي بمناسبة اليوم الوطني

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان التهنئة من السيسي بمناسبة اليوم الوطني

2020/09/23
الساعة 12:34 صباحًا
- ‎فيالملك سلمان, اليوم الوطني, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان وولي العهد يتلقيان التهنئة من السيسي بمناسبة اليوم الوطني
المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة من الرئيس المصري بهذه المناسبة.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لحكومة وشعب المملكة، مبرزاً العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.


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