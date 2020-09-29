الملك سلمان يجري اتصالًا بالرئيس الهندي لبحث تنمية العلاقات

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما.

كما جرى بحث الفرص المشتركة لتنمية العلاقات بين البلدين، ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.

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