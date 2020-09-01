الملك سلمان يوافق على غسيل الكعبة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

المواطن - مكة المكرمة

صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وبهذه المناسبة الغالية أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المملكة العربية السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها.

ورفع السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا الله- عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.







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