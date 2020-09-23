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الملك سلمان يوافق على منح الغبان والراشد وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

الملك سلمان يوافق على منح الغبان والراشد وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

2020/09/23
الساعة 11:35 صباحًا
- ‎فيالملك سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان يوافق على منح الغبان والراشد وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
المواطن - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح الدكتور علي بن إبرهيم الغبان, والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة، وذلك لإسهاماتهما الكبيرة في تأسيس قطاع التراث الوطني في المملكة.


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