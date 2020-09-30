الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح في الحرمين الشريفين

المواطن - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الميت الغائب على سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله- بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.

مراسم دفن أمير الكويت الراحل

وكانت مراسم دفن الفقيد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح قد تمت اليوم واقتصرت على أقرباء الفقيد حيث تمت الصلاة عليه في جامع بلال بن رباح وتم مواراة جثمانه الثرى في مقبرة الصليبيخات.

صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد

وعممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على جميع مساجد الدولة بإقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الفقيد الراحل وحددت الوزارة اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب كوقت لأداء صلاة الغائب.

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