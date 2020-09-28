المملكة تدعو لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية

المواطن - الرياض

دعت المملكة العربية السعودية إلى حل النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية.

وحثت السعودية أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار وحل النزاع القائم بينهما وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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