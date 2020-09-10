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المملكة تستعد .. نجوم الدوري يلبون دعوة وزير الرياضة ويُساندون حملة كأس آسيا 2027
السعودية تُنافس 4 دول من أجل استضافة البطولة بعد 7 سنوات من الآن

المملكة تستعد .. نجوم الدوري يلبون دعوة وزير الرياضة ويُساندون حملة كأس آسيا 2027

2020/09/10
الساعة 2:01 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المملكة تستعد .. نجوم الدوري يلبون دعوة وزير الرياضة ويُساندون حملة كأس آسيا 2027
المواطن - محمد سمعه
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1 نجوم الدوري يدعمون حملة كأس آسيا 2027 بوضع شعارها على صدورهم:
2 المنتخب السعودي بطل كأس آسيا في 3 مناسبات:

لبى نجوم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دعوة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك بعد إعلانه عن تفاصيل حملة السعودية لتنظيم كأس آسيا 2027.

نجوم الدوري يدعمون حملة كأس آسيا 2027 بوضع شعارها على صدورهم:

وحرص نجوم الدوري في مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري موسم 2019/ 2020 على ارتداء قمصان وُضع عليها شعار حملة المملكة لتنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وكان عبدالعزيز الفيصل غرّد أمس الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “نسعد اليوم بإطلاق حملة ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، والكشف عن شعار وحساب الحملة، وبهذه المناسبة أدعو كل الرياضيين، ومحبي كرة القدم ومحبي وطننا الغالي، للتعبير عن دعم ملف المملكة لاستضافة آسيا 2027”.

حملة كأس آسيا 2027

 

وفي وقت سابق، أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن 5 دول تقدمت بشكل رسمي لاستضافة البطولة القارية، وهي؛ السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، وإيران.

حملة كأس آسيا 2027

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو، بعدما كان الموعد النهائي في 31 مايو؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

حملة كأس آسيا 2027

وكان المنتخب القطري آخر من توج بلقب البطولة الآسيوية التي أُقيمت في الإمارات عام 2019.

المنتخب السعودي بطل كأس آسيا في 3 مناسبات:

وسبق للمنتخب السعودي الفوز بلقب كأس آسيا 3 مرات أعوام 1984 و 1988 و 1996 بـ الإمارات.

حملة كأس آسيا 2027


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