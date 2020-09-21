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المملكة تدعم المصالحة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان

المملكة تدعم المصالحة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان

2020/09/21
الساعة 7:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المملكة تدعم المصالحة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان علم السعودية
المواطن - واس

تابعت حكومة المملكة العربية السعودية المصالحة التي عُقدت مؤخرًا بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، وتعرب عن دعمها لعملية المصالحة وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والحد من العنف في أفغانستان، وأن المملكة كانت ومازالت مع أفغانستان والشعب الأفغاني لتحقيق جميع آماله وتطلعاته.


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