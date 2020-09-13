الموارد البشرية: تطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور ديسمبر المقبل

المواطن - الرياض

حددت وزارة الموارد البشرية شهر ديسمبر المقبل موعدًا لتطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة، من برنامج نظام حماية الأجور.

وتتضمن المرحلة الأخيرة إلزام المنشآت التي يعمل بها من 1 إلى 4 عمال، بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية.

وكانت وزارة العمل قد شرعت في تطبيق برنامج حماية الأجور في منتصف 1434هـ، حيث طبق بمراحله: الأولى على المنشآت التي تضم 3000 عامل فأكثر، والثانية على المنشآت التي تضم 2000 عامل فأكثر، والثالثة على المنشآت التي تضم 1000 عامل فأكثر، والرابعة على المنشآت التي تضم 500 عامل فأكثر.

أما المرحلة الخامسة فتطبق على المنشآت التي تضم 320 عاملاً فأكثر، والسادسة على المنشآت التي تضم 240 عاملاً فأكثر، والسابعة على المنشآت التي تضم 170 عاملاً فأكثر، والثامنة على المنشآت التي تضم 130 عاملاً فأكثر، والتاسعة على المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر، والعاشرة التي تضم 80 عاملاً فأكثر، والحادية عشرة التي تضم 60 عاملاً فأكثر، والثانية عشرة على المنشآت التي تضم 40 عاملاً فأكثر، والثالثة عشرة على المنشآت التي تضم 30 عاملاً وأكثر، والرابعة عشرة على المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر، والخامسة عشرة على المنشآت التي تضم 11 عاملا فأكثر، والسادسة عشرة على المنشآت التي يتراوح عدد عمالتها من 5 إلى 10 عمال.







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