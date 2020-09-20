الموارد البشرية تعلن عن 965 وظيفة للعمل عن بعد

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية، من خلال بوابة العمل عن بعد، عن توفر أكثر من (965) وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مختلف المناطق لحملة مختلف المؤهلات.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر حسب الشروط والمتطلبات التالية:

مجالات العمل المتاحة حاليًّا:

البرمجة، الدعم الفني، إدخال البيانات. خدمة العملاء، التسويق، التسويق الإلكتروني، التقارير، المبيعات، الكتابة، التصميم، المحاسبة، تحصيل الديون، تدقيق الحسابات، كتابة وإدارة المحتوى، المساندة الإدارية، العلاقات العامة.

الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:

أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية

العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

حساب أبشر مفعل.

المزايا للباحثين عن عمل:

زيادة فرص العمل وتنوعها.

توفير تكلفة المواصلات والتنقل.

مرونة في زمان ومكان العمل.

المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:

إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.

خلق فرص مناسبة.

تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

طريقة التسجيل للباحثين عن عمل:

زيارة بوابة العمل عن بعد. اضغط على أيقونة التسجيل (خيار > الباحث عن عمل). أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة. عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية. عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )

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