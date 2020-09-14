الموارد البشرية توضح موقف الأزواج والزوجات الأجانب من التوطين

المواطن - الرياض

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسار أحد الأشخاص حول ما إذا كان يتم احتساب زوج المواطنة أو زوجة المواطن من الأجانب بنسب التوطين في برنامج “نطاقات”.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي، أن زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وأضافت الوزارة أنه لا يتم احتساب زوجة المواطن أو زوج المواطنة السعودية ضمن متطلبات التوطين.

وأشارت إلى أن أبناء وبنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين.







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