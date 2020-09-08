الموارد البشرية: قدمنا 250 خدمة إلكترونية لإنجاز العمل عن بعد

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الموارد البشرية مقطع فيديو توضيحي، عبر حسابها في “تويتر”، استعرضت من خلاله الخدمات الرقمية التي تقدمها.

وأوضحت الوزارة بأن التحول الرقمي ساعد في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول وتيسير العمل، في ظل هذه الأزمة، حيث تمكنت من الوصول إلى الجميع وقدمت أكثر من 250 خدمة إلكترونية لإنجاز الأعمال من المنزل.

وتابعت وزارة الموارد البشرية أن خدماتها الرقمية ستظل مستمرة جنباً إلى جنب من أجل سلامة المواطنين.







شارك الخبر