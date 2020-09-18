الموارد البشرية: يحق للعامل نقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل في تلك الحالة

المواطن - الرياض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يحق للعامل نقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل، في حال كانت رخصة العمل والإقامة منتهية.
جاء ذلك بحسب الموارد البشرية، على حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم الجمعة، ردًّا على استفسار في هذا الشأن.
وقالت الوزارة: إنه تم إطلاق خدمة استعراض/ تحديث بيانات العامل على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة، ولمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على الرابط التالي: هنا.
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