“المواطن” تضع مطالب أهالي حفر الباطن على طاولة الأمين الجديد

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تنتظر أمين محافظة حفر الباطن الجديد، المهندس خلف بن حمدان العتيبي، حزمة من المطالب بعدما صدر قرار تعيينه أمينًا للمحافظة، خلفًا للمهندس علي بن سعيد الغامدي.

وتضمنت أبرز المطالبات التي تضعها “المواطن” أمام المهندس العتيبي، صيانة الشوارع والأرصفة، والاهتمام بالحدائق، وإنشاء الطريق الدائري، وإزالة أحواش الأغنام، وتطوير السوق القديم، وتسمية الشوارع بأسماء شهداء الواجب، بالإضافة إلى إنشاء سوق مركزي للأسماك واللحوم وتطوير مداخل المحافظة، والقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب في الأحياء، وإنشاء ملاعب للشباب في الأحياء وإنشاء مسالخ جديدة.

سفلتة وإنارة الشوارع:

وقال بندر حميد: إن بعض أحياء محافظة حفر الباطن يفتقر للسفلتة، والتي تعتبر شرطًا أساسيًّا لقيام الحي فبعض الأحياء قائمة منذ عشرات السنين دون سفلتة، كما أن حدائق الأحياء لا زالت مهملة ولم تتم العناية بها.

وقف التصحر بالتشجير:

وطالب المواطن سعد الجميلي نيابة عن أهالي حي أبو موسى الأشعري بتنفيذ إصلاحات نوعية في المحافظة تشمل مراقبة عمال النظافة في الأحياء وتعيين مراقب سعودي عليهم ليعقب على أداء عملهم على أكمل وجه لوجود قصور كبير منهم خصوصًا داخل الأحياء، كذلك تلبية مطالب أهالي الحي والذي يأملون أن تقوم الأمانة بإكمال تشجير وزراعة ممشى أبو موسى الأشعري من الجهة الشمالية الشرقية للحي والذي يتوقف عند تقاطع شارع صلاح الدين الأيوبي ويأمل في إكماله حتى نهاية الطريق ويمتد إلى الغرب لوقف التصحر وإثارته الأتربة على الحي والذي يتأذى منها الأهالي خصوصًا كبار السن ومرضى الربو.

كما تمنى أن يكون هناك إعادة ترصيف وإنارة للشوارع وتجديد أرصفتها التي مضى عليها كثير من الزمن.

تطوير السوق القديم

ومن جانبه، ذكر الإعلامي عبدالكريم الحريري أن لكل مدينة تاريخًا وحضارة فإننا نطالب أمانة حفر الباطن بتطوير المنطقة الواقعة في قلب سوق المحافظة والتي تسمى منطقة السوق القديم، خاصةً وأن الأمين السابق المهندس محمد الحسيني صرح بأن هناك مشروعًا تطويريًّا لتلك المنطقة أثناء افتتاح إحدى الفعاليات في ذلك الوقت بنفس المنطقة القديمة، ومما لا يخفى على الجميع أهمية تلك المنطقة من جميع النواحي اقتصاديًّا وتراثيًّا تعود بالنفع الكبير إذا ما تحقق ذلك المشروع لأبناء المحافظة وللمحافظة والوطن، وكلنا أمل في الأمين الجديد بأن يخصص لها جزءًا من وقته لإطلاق مشروع تطويري وفق إستراتيجيات تواكب الرؤية الكريمة 2030.

إنشاء الطريق الدائري

وطالب المواطن ساير ظاهر الشمري بإعطاء البلديات التابعة للأمانة ميزانية مستقلة لخلق التنافس فيما بينهم وسرعة تطوير المحافظة، مشيرًا إلى أن إنشاء طريق دائري للمحافظة يعتبر أمراً ضرورياً لكثرة الازدحام ما بين السيارات الصغيرة والكبيرة والمعدات الثقيلة.

شوارع بأسماء شهداء الواجب:

وبينت بدرية المعجل أن شهداء الواجب قدموا أرواحهم لله ثم دفاعًا عن أمتهم وعن تراب هذه البلاد، ويستحقون والوفاء والعرفان من الجميع، خاصةً وأن البعض شاهد مبادرات جميلة في بعض المحافظات بتسمية الشوارع بأسمائهم وفاءً لهم وتخليدًا لذكراهم، لذلك تتمنى أن ترى مثل هذه المبادرة الجميلة في محافظة حفر الباطن مع الأمين الجديد.

إنشاء مسالخ جديدة:

أما سلطان السهلي فقال: إن محافظة حفر الباطن لا تخلو من الاحتياجات مع ما تشهده من توسع عمراني في الآونة الأخيرة أصبحت بحاجة ماسة إلى مسالخ جديدة غير المسلخ الموجود الذي يشهد ازدحامًا متكررًا خلال أيام الأعياد وأغلب أيام السنة، خصوصًا أن سوق الأغنام بالمحافظة يعتبر من أكبر الأسواق على مستوى المملكة.

ملاعب في الأحياء للشباب:

وطالب رئيس رابطة أحياء حفر الباطن، الكابتن جابر راضي الظفيري، باسم الرياضيين بالمحافظة بإنشاء مدرج لملعب الأمانة والذي يفتقد إلى أبسط الخدمات وإنشاء ملاعب رياضية متكاملة للأحياء أسوةً بالمناطق والمحافظات الأخرى، حيث لا يوجد هناك أي ملعب نجيلة خاص بالأحياء على الرغم من أن عدد سكان محافظة حفر الباطن تجاوز الـ800 ألف نسمة والرياضة هي المتنفس للشباب لحفظهم من الانحراف واستغلال أوقاتهم لما يعود عليهم بالنفع.

وأضاف الظفيري: أن عدد فرق الأحياء 32 فريقًا وعدد اللاعبين المسجلين 2629 لاعبًا بكافة الفئات، فكلنا ثقة بالأمين الجديد المهندس خلف العتيبي أن نكون جزءًا من اهتمامه ومن منطلق رؤية حكومتنا الرشيدة 2030 التي تهدف لرفع نسبة ممارسين الرياضة إلى 40%.



انتشار الكلاب الضالة:

وبالنسبة إلى المواطن مطلق الحميدي فأكد أن المحافظة بها أشياء تزيدها جمالًا وتساعد على التطور والنمو في جميع أشكاله مثل وادي فليج الجنوبي الذي يتوسط المحافظة ويقسم المحافظة إلى قسمين على ضفتيه ويمتاز بموقع إستراتيجي وتجاري ومتنفس للجميع، ثم إن حفر الباطن تمتاز أن جميع أراضيها حكومية، وليس هناك أملاك خاصة تعيق التطور والتجميل وتمتاز بموقعها الجغرافي الفريد والكثير، كما أنها تعاني من انتشار للكلاب الضالة في جميع الأحياء وتزداد بكثرة في حي البلدية والقسم الشرقي، آملًا أن يوجد حلًّا لهذه الظاهرة والتخلص منها.

تطوير مداخل المحافظة:

وأشار رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس ماجد الحميداني، إلى أن تطوير وتحسين مداخل مدينة حفر الباطن يعطي صورة جميلة للمواطن والزائر، وتعكس نهضة المدينة ونهضة الوطن، وأن التخطيط الجيد لمداخل المدن شيء أساسي من برامج التطوير والتنمية العمرانية، مضيفًا: نطلع نحن أهالي حفر الباطن من الأمانة تطوير مداخل المدينة وكذلك العمل على تكثيف مشروعات التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في مدينة حفر الباطن.

سوق مركزي للأسماك واللحوم:

في سياق متصل، قال المواطن تركي العنزي: نترقب نحن أهالي حفر الباطن بأن نحظى كغيرنا من المدن بسوق مركزي متكامل للأسماك واللحوم في مكان واحد بعيدًا عن سوق الأسماك واللحوم اللذين لا يلبيان؛ طموحاتنا حيث تنشر الروائح الكريهة وضيق الشارع، مع سوء النظافة وتجمع المياه خارج المحلات، ونأمل من المسؤولين بالأمانة وضع سوق بمواصفات صحية.

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