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“المواطن” تهنئ الملك سلمان وولي العهد والشعب باليوم الوطني

“المواطن” تهنئ الملك سلمان وولي العهد والشعب باليوم الوطني

2020/09/23
الساعة 12:47 مساءً
- ‎فياليوم الوطني, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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“المواطن” تهنئ الملك سلمان وولي العهد والشعب باليوم الوطني
المواطن - الرياض

تتقدم أسرة تحرير صحيفة “المواطن” بخالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90.

وتجدد “المواطن” العهد والبيعة والولاء وكلنا فخر واعتزاز بوطن الخير والسلام والطموح وبما تحقق من إنجازات داخلية وخارجية في ظل رؤية المملكة 2030.

 


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