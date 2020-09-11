المياه الوطنية تفوز بجائزة أفضل منظمة لعام 2020 عن مشروع حياة

المواطن - الرياض

في إنجاز وطني، نالت شركة المياه الوطنية جائزة منظمة معلومات المياه العالمية (Global Water Intelligence) عن فئة أفضل منظمة عامة للعام 2020.

وجاء منح الجائزة للشركة نظير تميزها بتطبيق برنامج توحيد أنظمة الفوترة وخدمات العملاء في مناطق المملكة كافة (منظومة حياة).

وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي افتراضيًّا، بعد تنافس دولي من قبل عدة شركات عالمية للفوز بفئة أفضل منظمة مياه عامة لعام 2020م، وهذه الجائزة تعتبر أحد أهم الجوائز المعتمدة في عالم المياه حيث تخضع لمعايير صارمة وتنافسية عالية بين أفضل الخبرات على مستوى العالم، حيث قدمت منظومة حياة حزمة من الخدمات الإلكترونية التي استهدفت تطوير البنية التحتيّة الخدمية من أجل تطبيق مراحل التحوُّل الرقمي، وتوحيد خدمات الشركة في جميع مناطق المملكة، وفق مبادرات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الموكلي أن الجائزة جاءت تأكيدًا على ما أنجزته الشركة في قطاع المياه بعد توحيد إجراءات الخدمات والانتقال من 7 أنظمة إلى نظام واحد وموحد يخدم جميع المستفيدين في قطاعي المياه والخدمات البيئية عبر الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وإنجاز ذلك في 9 أشهر فقط، وذكر أن دراسة الوضع الراهن للبنى التقنية والقدرات التشغيلية والإجراءات التنفيذية للخدمات المقدمة للعملاء في كافة مناطق المملكة، وتحديد المتطلبات وآليات التنفيذ المناسبة والمخاطر المحتملة، في إلغاء 7 أنظمة للفوترة من خلال فريق عمل يضم كافة المستويات التقنية والفنية والإشرافية لمتابعة مؤشرات الأداء الأسبوعية واعتماد المسارات التنفيذية، لتوحيد أنظمة الفوترة والمنصات الإلكترونية وقنوات التواصل المختلفة مع تفاوت أنماط الفواتير وإيقاف الورقية منها.

وبين أن الشركة بدأت في تحويل تلك الخطط إلى مسارات تنفيذية فكانت منطقة جازان أولى مناطق التطبيق للبرنامج لتوافقه مع معايير التطبيق وتحديد يوم الواحد والعشرين من شهر مارس للعام 2019، موعد لإطلاق المرحلة الأولى، ومع تلك الانطلاقة بدأت فرق عمل الشركة بالمسارات التنفيذية من خلال تدريب طاقم خدمات العملاء على النظم والتعاملات الموحدة ونقل البيانات وسجلات التعاملات بصورة متكاملة للنظام الموحد، وقياس جودة التطبيق والآليات المتبعة بمسارين مختلفين من خلال محاكاة بيانات النظام الجديد مع النظام القديم لتحقيق التطابق في بيانات الفواتير الشهرية قبل إصدارها مع تغيير أرقام حساباتهم القديمة بحسابات جديدة وربطها بسجلات العمليات منذ الاشتراك بالخدمة لتحقيق التطبيق الشامل لبرنامج حياة.

وأضاف بأنه بعد نجاح الفريق في إطلاق المرحلة الأولى وجمع الدروس المستفادة وتحليلها وضع الفريق لنفسه تحد جديد وذلك بإثراء “برنامج حياة” بأنظمة ربط تقنية إضافية لدعم الكفاءة التشغيلية وتوجيه بوصلة التطبيق إلى المنطقة الشرقية، والعمل في ذات الوقت وبشكل عكسي لتطبيق ذلك أيضًا في منطقة جازان لتحقيق التوازن في شمولية الخدمات المقدمة، وتابع بالقول بأنه مع تطبيق المرحلة الثانية في المنطقة الشرقية واجهة الفرق الفنية تحديات نوعية تمثلت في العمر الزمني للبيانات التي تجاوزت 30 عامًا في ظل مضاعفة عدد العملاء إلى 350 ألف عميل، ليضع الفريق كامل قدراته الفنية والتقنية لتحقيق النجاح بإطلاق البرنامج في الشهر السادس من العام 2019م، ومن هنا كانت الانطلاقة لكافة مناطق المملكة وبشكل مرحلي بعد تجاوز الفريق لتحديات مراحل التطبيق واكتمالها في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 2019م.

وقال: إن منظومة حياة تضمنت إنشاء ونقل 1.2 مليون حساب عميل، والانتقال من توفير الخدمات من 10 فروع إلى 157 فرعًا، ونقل أكثر من 55 مليون عملية إلى النظام الموحد، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية الموحدة إلى أكثر من 2 مليون عميل بدلًا من 840 ألف عميل سابقًا، وقد أمضى فريق العمل المكون من 420 موظفًا أكثر من 500 ألف ساعة عمل، مع تنفيذ 11 ألف ساعة تدريب لفرق العمل في المناطق.

وأشار الموكلي إلى أن المشروع شمل توحيد المنصة الإلكترونية لتقديم الخدمات e.nwc.com.nw وأنظمة التواصل مع العملاء بإلغاء خمسة عشر مركزًا للاتصال و21 حسابًا للتواصل الاجتماعي بإجراءات مختلفة وإمكانيات محدودة إلى مركز اتصال موحد وحسابٍ واحدٍ بقنوات التواصل الاجتماعي تعمل على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع لخدمة كافة العملاء في مختلف المناطق بقاعدة بيانات مركزية وإجراءات ومؤشرات قياس محددة لجودة الأداء، وأنظمة تقنية داعمة تدار بكفاءات وطنية مؤهلة من خلال شراكة نوعية مع إحدى الشركات المحلية ذات الخبرات المتخصصة والممكنات الداعمة لتقديم أفضل الخدمات في مختلف مناطق المملكة.

وذكر أن منظومة حياة تعدُ نقلة نوعية في التحوُّل الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية بهدف تحقيق ممكنات التحول الرقمي في خدمات المياه بخطط تنفيذ نوعية وفي مدة قياسية وهي نهاية أولى خطواتنا لتقديم خدمات مائية رقمية وشاملة لعملائنا في متخلف مناطق المملكة، داعيًا جميع العملاء والمستفيدين في مناطق المملكة المختلفة للتسجيل في فرع الشركة الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في مختلف المناطق المملكة.







شارك الخبر