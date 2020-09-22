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الميليشيا تستهدف الأحياء السكنية في تعز بـ15 قذيفة دبابة
قُتلت امرأة وأصيب 11 مدنيًّا بينهم 4 أطفال

الميليشيا تستهدف الأحياء السكنية في تعز بـ15 قذيفة دبابة

2020/09/22
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الميليشيا تستهدف الأحياء السكنية في تعز بـ15 قذيفة دبابة
المواطن - واس

قتلت امرأة وأصيب 11 من المدنيين بينهم أطفال ونساء أمس الاثنين، في قصف ميليشيات الحوثي الإجرامية استهدف الأحياء السكنية شرق مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ “إن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في تعز بعدد 15 قذيفة دبابة من أماكن تمركزها في تبة سوفتيل”.

وأضاف المصدر” أن القصف أسفر عنه مقتل امرأة وإصابة 11 من المدنيين، بينهم 4 أطفال أسعفوا إلى المستشفى”.

 


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