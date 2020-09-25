الم اسفل البطن للحامل في الشهر الخامس

قد تشعر الأم الحامل في الشهر الخامس بوجود الم اسفل البطن للحامل في الشهر الخامس يتسبب هذا المغص في شعور الأم بالضيق لذلك تتجه لتعرف على أسباب هذا الألم.

أنواع الألم في الشهر الخامس

يتنوع ألم أسفل البطن في الشهر الخامس بين المرضي وغير المرضي وسيذكر لنا موقع المواطن أنواع المغص أسفل البطن وأعراضه.

أسباب الم اسفل البطن للحامل في الشهر الخامس

نادراً ما يحدث ألم البطن في الشهر الخامس من الحمل فالأمور تكون مستقرة نوعًا ما فهذا الشهر يكون من أخف شهور الحمل، ففي هذا الشهر لا تكون الأم على مشارف الولادة لن يكون باقي أربعة شهور مدة كافية لحدوث الولادة، ولكن رجح الأطباء أن أسباب ألم البطن للحامل في الشهر الخامس:

نمو الجنين في هذا الشهر مما يؤثر على حجم البطن كما أنه يؤثر على حجم الرحم بالتمدد فيؤدي إلى حدوث مغص.

وأيضًا نمو الجنين مع وجود تغيرات هرمونية ممكن أن تكون من أسباب ألم البطن في الشهر الخامس.

تمدد أربطة الرحم

عند الحمل وفي الشهر الثاني وهو يعتبر المرحلة الثانية من الحمل يبدأ الجنين في النمو في الرحم الأمر الذي يجعل الرحم يتمدد وعند تمدد الرحم تتمدد معه الأربطة التي تقوم على تثبيت الرحم في مكانه.

فكلما تمدد الرحم وكبر وتوسع كلما تمددت معه أربطة الرحم.

مدة المغص تتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين ولكن يأتي المغص تقريبًا كل عشر دقائق فمن المرجح أن يكون هذا هو السبب المؤدي لحدوث ألم أسفل البطن في الشهر الخامس.

يأتي المغص أيضًا في أحد الجوانب.

عند محاولة ألم تغيير وضعية الجلوس أو المشي الكثير أو حتى الحركة المفاجأة للأم.

يصاحب الألم والمغص تشنج في عضلات الفخذ مما يعيق الأم من الحركة.

الطلق الكاذب

الطلق الكاذب أو ما يسموه أو المخاض الكاذب وهو من أسباب حدوث الم أسفل البطن للحامل في الشهر الخامس حيث أن الطلق الكاذب عبارة عن ألم يأتي على فترة قصيرة تستمر لثواني وتختفي مع التكرار مع نزول بعض الإفرازات.

حيث أن الطلق الكاذب عبارة عن ألم يأتي على فترة قصيرة تستمر لثواني وتختفي مع التكرار مع نزول بعض الإفرازات. يعتبر الطلق الكاذب شبيه للطلق الحقيقي ولكن الفرق بينهما هو فترة الوقت الزمنية في الكاذب يمكن تهدئته باستخدام الطبيب للحقن المهدئة حتى لا تتم الولادة أو توسعة الرحم.

فتشنجات الرحم وتمدده هي السبب في حدوث هذا الألم.

والطلق الكاذب يكون نابع منحركات الرحم السريعة والمتشنجة، يأتي هذا الألم في الليل بعد ارتخاء العضلات.

من الممكن أن تشعر به السيدة الحامل في أي مكان في الجسم في الفخذ أو في أسفل الظهر.

من أسباب الم أسفل البطن للحامل في الشهر الخامس التشنج

يتسبب تشنج عضلات الساق في شعور السيدة الحامل بألم أسفل البطن حيث أن زيادة وزن الجنين ونموه يؤثر بالسلب على الأم كما انه يتسبب في زيادة تمدد الرحم واتساعه الأمر الذي يجعل إلى الضغط على أعصاب الفخذ والأوردة الخاصة بالفخذ فتسبب في حدوث الألم.

ويؤدي نقص الكالسيوم والماغنسيوم في عظام الأم إلى تشنج الساق وحدوث ألم أسفل البطن تشعر بيه ألم ومن أعراض التشنج أيضًا:

شعور السيدة الحامل بتشنج وألم في منطقة الساق مع أي حركة أو مشي بسيط أو تشنج القدم وعدم القدرة على المشي.

تشعر السيدة بألم مصاحب مع تشنج العضلات الخلفية للساق وعدم القدرة على الوقوف وممارسة الحياة اليومية.

تشعر بزيادة التشنج في بطن الرجل نتيجة لارتخاء العضلات أثناء النوم وعند الحركة المفاجأة يحدث تشنج.

أسباب خطيرة لأم البطن

لا يمكن أن نغفل عن أي ألم يأتي للحامل في أي مرحلة من مراحل لأنها قد تخفي ورائها مرض خطير يكون من أسباب الم اسفل البطن للحامل في الشهر الخامس.

هناك بعض الأمراض الخطيرة الأعراض التي إذا رأتها الحامل لابد من استشارة الطبيب.

كأن ترى الحامل إلى جانب وجود المغص أسفل البطن وجود نزيف أو قيئ فإذا رأت ذلك مع الألم أسفل البطن لابد من الذهاب فوراً.

قد يكون هذا الألم الذي تشعر به الأم مع النزيف أو القيء هو سبب من أسباب نزول الجنين للولادة أو ما يسمى بالإجهاض.

وقد يكون أيضًا سبب الألم مع النزيف أو القيء هو أن الحمل قد حصل خارج الرحم.

أو أن السبب في حدوث المغص أسفل البطن هو أن الحبل السري أو ما يسمى بالشيمة الواصلة والمغذية الطفل بأمة قد انقطعت وتسببت في حدوث التقيؤ والنزيف.

أو أن يكون السيدة الحامل قد أصيبت بتسمم الحمل وهو يعتبر من الأمراض الخطيرة.

حالات مرضية أخرى من أسباب الم أسفل البطن للحامل في الشهر الخامس

هناك أسباب أخرى لا يكون لها دخل بالحمل وتتسبب في حدوث ألم في الشهر الخامس ومن هذه الحالات:

أن تكون السيدة الحامل مصابة أصلاً بوجود حصوات مرارية في الكلى أو الحالب ومن المعروف أن الحصوات الكلوية تتسبب في حدوث الآلام من فترة لأخرى.

فإذا كانت السيدة الحامل تعلم أن لديها حصوات من قبل فترة الحمل لابد أن تخبر الطبيب بذلك لمتابعتها.

أيضًا تسبب وجود التهابات شديدة في المسالك البولية من شعور السيدة بألم أسفل البطن وتأتي الالتهابات نتيجة الأملاح العالية والصديد.

إذا وجد حصوات في المرارة والتهابات في القنوات المرارية من الممكن أن تسبب في حدوث السيدة الحامل بألم أسفل البطن وتعب شديد من الممكن أن تتخيله السيدة الحامل في الشهر الخامس.

كما أن من الأسباب الغير مرضية أو التي لا تخص الحمل بالشعور بالمغص هو أن تكون السيدة الحامل مصابة بفيروس بكتيري معوي تسبب لها في مغص نتيجة أكل شيء ملوث.

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