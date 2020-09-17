الم الضرس بعد الحشو

يعاني معظم الأشخاص من الم الضرس بعد الحشو الذين يخضعون لعلاج الأسنان وخاصة أن علاج الأسنان من الأشياء الغير محببة للجميع نظرًا لما يسببه من ألم شديد وسنذكر طريقة العلاج من هذا الألم.

ما هو حشو عصب الضرس

يعتبر حشو العصب أو سب ما سنجد في موقع المواطن بأنه إجراء قناة الجذر وهو عبارة عن نوع من العلاج يتم استخدامه من قبل أطباء الأسنان وخاصة في الحالات المتدهورة وهو من أكثر الحالات التي تعاني من الم الضرس بعد الحشو لمرضى الأسنان.

في هذه الحالة يقوم الطبيب المعالج بقتل عصب الأسنان وخاصة السن المصاب ويتم إزالة اللب وبعد ذلك يقوم الطبيب بتنظيف الجزء الداخلي من الأسنان وهذه عملية لا بد منها للمحافظة على باقي الأسنان لأن بدونها ستصاب باقي الأسنان المحيطة وقد من المحتمل أن تصاب اللثة أو يمكن أن يحدث خراج.

أسباب عملية حشو العصب

هناك العديد من الأسباب التي تسبب الم الضرس بعد الحشو وفيها يجب أن يلجأ الطبيب المعالج إلى ما يعرف بعملية حشو العصب كإجراء علاجي في بعض الحالات ومن هذه الحالات:

الحالات المرضية للأسنان والتي تعاني من التدهور الشديد.

إذا وصل التسوس إلى العمق داخل السن أو الضرس بشكل كبير.

إذا حدث تهيج لعصب السن وعصبه نتيجة الإصابة بالتسوس العميق.

وضع الحشوات ذات الحجم الكبير أو حدوث بعض التشقق للأسنان وكونها رقيقة.

إصابة الإنسان بتصادم في وجهه.

خطوات حشو عصب الضرس

من الخطوات التي يقوم بها الطبيب أثناء عملية حشو عصب الضرس والتي تسبب الم الضرس بعدالحشو ويكون هذا عن طريق العديد من الخطوات وهي:

يقوم الطبيب أثناء بدء العملية بحقن الضرس المصاب بالمخدر الموضعي في الفم وقد تكون هذه الحقنة مؤلمة نوعًا ما.

يبدئ الطبيب في إزالة التسوس من الأسنان ومن طبقات المينا ومن الطبقات الخارجية من وهذه الطريقة يمكن منع دخول البكتيريا المعدية من الوصول للطبقة الداخلية للسن المصاب.

يقوم الطبيب بقتل العصب حتى يتمكن من العمل داخل السن.

يبدأ الطبيب في تنظيف الأسنان بما يعرف بمادة الهيبوكلوريت.

يستخدم الطبيب المخروط لكي يقيس الطبقات الداخلية في السن مرة أخرى.

بعد الانتهاء من العمل يضع الطبيب المعالج طربوش أو تلبيسة على الضرس الذي قام بمعالجته لحمايته من التسوس.

يقتل الطبيب العصب بشكل نهائي من خلال إزالة ما يوجد داخل العصب ويعمل على تغذيته.

يقوم الطبيب باستخدام أدوات تنظيف الأسنان مثل مادة هيبوكلوريت لتنظيف الأسنان.

يستخدم المخروط من أجل قياس الطبقات الداخلية مرة أخرى.

يضع الطبيب طربوش أو تلبيسة على الضرس الذي قام بحشوها من أجل حماية الأسنان من التسوس.

اسباب الم الضرس بعد حشو العصب

يعتبر الم الضرس بعد حشو العصب شيء صعب ومؤلم للغاية، حيث أختلف أراء بعض المرضى الذين خضعوا لتلك العملية أنها هي وعملية التنظيف تعتبر أكثر ألمًا من حشو العصب، كما لا يرى البعض العكس ويعتبر ذلك بسبب:

أثناء إجراء عملية حشو العصب يكون المريض واعي ولا يشعر بأي ألم لأنه تحت تأثير المخدر الوضعي، أما بعد انتهاء مفعوله يشعر المريض بألم نتيجة احتقان اللثة المحيطة بالسن مما يزيد الشعور بالألم عند المضغ على تلك السنة.

تعتبر حساسية السن هي أحد أسباب الشعور بألم وذلك نتيجة لحدوث التهاب الأنسجة المجاورة وبالأخص في حال وجود ألم أو التهاب قبل العملية.

كما أن النهايات العصبية التي توجد حول السن من الممكن أن تصاب بالالتهاب والتهيج بسبب العدوى أو الخراج أو إصابتها بالأدوات التي تم استخدمها في العملية من قبل الطبيب فينتج عنها الألم.

في بعض الأحيان يحدث ألم بسبب وضع الطبيب حشوة مؤقتة بداخل السن بعد تنظيفه ولا يقوم بتسوية سطحه بطريقة جيدة فيؤدي إلى ارتفاعه عن مستوى باقي الأسنان، مما ينتج عنه الشعور بألم عند المضغ على السن واحتقانه.

علاج الم الضرس بعد حشو العصب بالمنزل

هناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف الشعور بالألم الذي ينتج من حشو عصب الضرس والتي منها:

المضمضة بالماء والملح: ينتصح أطباء الأسنان بالمضمضة بالماء المالح لعدم حدوث التهابات أو انتفاخات وطريقتها هي مزج ملعقة من الملح في كوب صغير من الماء الدافئ والقيام بالمضمضة بها لمدة 30 ثانية ويتم تكرار تلك العملية عند شعور المريض بألم.

الثوم: يتضمن الثوم على مركب الأليسين ويعتبر هو مضاد حيوي قوي للغاية يساهم في قتل البكتيريا التي تسبب بعض التهابات الأسنان ويقوم بتخفيف الألم بسرعة للغاية، وتعتبر طريقة استخدامه هي فص من الثوم ووضع عليه القليل من الملح الخشن ثم وضعها على السن المصاب.

بيروكسيد الهيدروجين: يتم استخدامه في تنظيف المنطقة المصابة، حيث يعمل على تخفيف الشعور بالألم، وينصح المريض بعدم ابتلاعه والقيام بتنظيف الفم بشكل جيد بعد استخدامه.

أسباب فشل حشو عصب الضرس

في الغالب تنج عمليات حشو العصب للضروس، ولكن هناك بعض الحالات التي يفشل الحشو فيها مما تؤدي إلى إصابة المريض بألم حاد، وقد يحدث ذلك بسبب:

بسبب حدوث تآكل ترميم السن.

نتيجة إهمال بعض الأشخاص بنظافة الفم والأسنان بعد حشو العصب.

القيام بكسر السن أو الحشو بعد مرور الوقت.

بسبب وجود قناة جذر بداخل السن ولم يراها الطبيب، ففي تلك الحالة يجب إزالة الحشو والبحث عن الجذر، ثم يتم تنظيفه ووضع الحشو مرة ثانية.

نتيجة حدوث انسداد في إحدى القنوات مما يصعب تنظيفها.

بسبب حدوث خطأ من قبل طبيب الأسنان خلال إجراء عملية حشو العصب.

حدوث تشققات بالسن مما يجعل الطبيب مضطرًا إلى إزالة السن.

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