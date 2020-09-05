النصراويون يُرحبون بقدوم كيم جين سو قبل التوقيع الرسمي

المواطن - محمد سمعه

رحب النصراويون باقتراب اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو صفقة النصر الجديدة، من الوصول إلى العاصمة الرياض، وذلك استعدادًا للتوقيع الرسمي مع أصفر العاصمة.

كيم جين سو يحل أزمة النصر في مركز الظهير الأيسر:

وكان النصر تعاقد مع سو لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق، حيث انضم للنصر قادمًا من نادي جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي.

ودشن الجمهور النصراوي عبر “تويتر” وسمًا باسم اللاعب أعربوا من خلاله عن سعادتهم باقترابه من الوصول للعاصمة الرياض، لإتمام باقي إجراءات الانضمام للفريق النصراوي.

واستقل سو الطائرة التي ستُقله من كوريا الجنوبية إلى مدينة دُبي الإماراتية ثم يأتي بعدها إلى الرياض للانضمام إلى العالمي وفقًا لـ”الرياضية”.

صفقات النصر في الميركاتو الصيفي:

وفي وقت سابق، نجح النصر في ضم العديد من الصفقات مثل “عبدالفتاح عسيري، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي”، إضافة للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز من صفوف نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.

وبعد التعاقد مع كيم جين سو سيسعى العالمي لضم المدافع زياد الصحفي لاعب نادي الاتحاد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم زياد الصحفي مستويات جيدة مع الاتحاد مؤخرًا، كما نجح في تمرير 353 تمريرة صحيحة في الموسم الحالي، حيث بلغت نسبة التمرير الصحيح لديه 79%.

وسيختتم النصر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 بمواجهة نادي الاتفاق يوم الأربعاء المقبل.







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