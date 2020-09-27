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النصر والتعاون .. من يحقق الفوز في المواجهة رقم 34؟
يتنافسان على التأهل إلى ربع نهائي آسيا

النصر والتعاون .. من يحقق الفوز في المواجهة رقم 34؟

2020/09/27
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر والتعاون .. من يحقق الفوز في المواجهة رقم 34؟ جانب من مباراة سابقة
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 النصر والتعاون
1.1 تاريخ مواجهات الفريقين

تنتظر الجماهير السعودية والعربية مباراة النصر والتعاون اليوم، نظرًا لأهمية وقوة المواجهة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر والتعاون

ومن المقرر يلعب النصر والتعاون عند الساعة 8:45 مساءً، على استاد المدينة التعليمية، في آخر منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، حيث يسعى العالمي لمواصلة مشواره والمنافسة على اللقب، ويطمح سكري القصيم الاستمرار في البطولة بعد صعوده التاريخي إلى هذه المرحلة.

 

النصر والتعاون
جانب من مباراة سابقة

تاريخ مواجهات الفريقين

ولعب النصر والتعاون 33 مباراة من قبل، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 25 مرة، فيما فاز سكري القصيم 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

وتُعتبر مباراة اليوم هي الرابعة بين الفريقين الموسم الرياضي الحالي، حيث فاز العالمي بنتيجة 2/1 في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب على سكري القصيم بنتيجة 4/1 في الدور الثاني، وانتهت مباراة السوبر السعودي بالتعادل 1/1، وتوج الأصفر باللقب بعد فوزه بركلات الترجيح.


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