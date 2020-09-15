النصر يتصدر مجموعته بثنائية في سيباهان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد سيباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز العالمي بهدفين دون رد.

النصر ضد سيباهان:

وبدأت مباراة النصر ضد سيباهان الإيراني التي أُقيمت على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة بشكل سريع، وسط محاولات لفض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، إلا أن اللاعبين لم يتمكنوا من هز الشباك.

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول في مباراة النصر وسيباهان الإيراني، حيث استغل كرة عرضية مميزة ليلعبها برأسه بشكل مميز ويسجل الهدف الأول.

حمدالله يواصل التألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واستغل عبدالرزاق حمدالله كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية بقدمه لتهز شباك سيباهان الإيراني، ويُعزز تقدم العالمي بهدف ثان عند الدقيقة 48.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولات اللاعبين، لتنتهي مباراة العالمي ضد سيباهان بفوز العالمي بثنائية نظيفة.

دوري أبطال آسيا:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا ، يليه السد القطري برصيد 5 نقاط، فيما يقع الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل العين الترتيب بنقطة واحدة.

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