النصر يتعادل مع السد ويُحافظ على الصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد السد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

النصر ضد السد:

وقام المدرب البرتغالي روي فيتوريا بإراحة معظم اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم، وفي مقدمتهم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعدما ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وجاء تشكيل العالمي كالتالي؛ برادلي جونز، مايكون، سلطان الغنام، عبدالرحمن الدوسري، مختار، أيمن، عبدالفتاح آدم، خالد، عبدالمجيد الصليهم، عوض خميس، عبدالإله العمري.

وبدأت مباراة النصر ضد السد التي أُقيمت على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة بشكل سريع، حيث ضغط العالمي بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، ونجح خالد الغنام في هز الشباك عند الدقيقة 22.

وأحرز خالد الغنام الهدف الأول في شباك السد بمهارة مميزة، وذلك بعد أن راوغ أحد مدافعي النادي القطري ثم وضع الكرة في زاوية ضيقة لحارس السد الذي عجز عن صدها، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي بهدف نظيف.

هدف قاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المواجهة الآسيوية، واصل لاعبو العالمي محاولاتهم لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، قبل أن يتمكن الفريق القطري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 88.

وتمكن الجزائري بغداد بونجاح من هز شباك العالمي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليُسرى، لتنتهي مباراة النصر ضد السد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

وبعد مباراة اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

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