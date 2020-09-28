النصر يحسم صفقة علي الحسن ويُحدد موعد الإعلان عنها

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في حسم صفقة اللاعب علي الحسن، لاعب نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية فإن العالمي حسم صفقة علي الحسن، والإعلان عنها سيكون مباشرة بعد نهاية المشاركة الآسيوية لـ أصفر العاصمة.

آمال كبيرة على عاتق حمدالله من جماهير النصر:

وفي سياق آخر، تعقد جماهير نادي النصر، الآمال على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من أجل قيادة الفريق الأصفر للعالمية الثانية والفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النصر.

وكان المهاجم المغربي أبدع في مباراة العالمي ضد التعاون أمس الأحد في دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث سجل هدف الفوز لأصفر العاصمة بالدقيقة الخامسة والسبعين.

حمدالله يسير على خطى غوميز:

ويسير المهاجم المغربي على خطى الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال الذي قاد بفضل مجهوده، أزرق العاصمة للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 والتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الأزرق، كما كان هداف البطولة بنسخة العام الماضي برصيد 11 هدفًا.

ويحتل حمدالله حاليًّا صدارة هدافي دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 أهداف متفوقًا على المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري الذي أحرز 5 أهداف، وودع فريقه البطولة من دور ثمن النهائي.

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