النصر يختار بديلين للحارس الأسترالي جونز

المواطن - محمد سمعه

يُسابق نادي النصر الزمن؛ وذلك من أجل ضم بديل للحارس الأسترالي برادلي جونز، وذلك في حال تم الاستقرار على رحيله نهاية الموسم الحالي.

ويُفكر العالمي في ضم الحارس محمد العويس حارس النادي الأهلي، أو فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد؛ وفقًا لـ تقارير صحافية.

سبب تأجيل النصر فكرة التعاقد مع فواز القرني:

وبسبب المشكلة القائمة حاليًّا بين العالمي والاتحاد حول تفاوض عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بأصفر العاصمة مع اللاعبين فهد المولد وفواز القرني، قد يؤجل العالمي فكرة ضمّ الحارس فواز القرني ويتجه للتعاقد مع العويس.

وكان نادي النصر أصدر بيانًا يوم الاثنين الماضي، أكد فيه وجود اتصال قبل شهر تقريبًا بين رئيس النادي صفوان السويكت ورئيس نادي الاتحاد، وبسؤاله حول إمكانية التفاوض بشأن إعارة أو انتقال لاعبين من نادي الاتحاد للعالمي، رد رئيس الاتحاد بتأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلًا”.

العويس يوضح مصيره مع الأهلي:

وكان محمد العويس، حارس مرمى الراقي، قال مسبقًا في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد”: إنه يحترم تعاقده مع الراقي، مشيرًا إلى أن الأهلي هو الذي يملك الحق في الإبقاء عليه حاليًا أو التفريط فيه.

وقرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، ضمّ الحارس جونز لقائمة العالمي الآسيوية، بدلًا من ضم الكوري الجنوبي كيم جين سو، وذلك بسبب عدم تعاقد إدارة العالمي مع العويس أو القرني لدعم مركز الحراسة بحارس آخر، في حال رحل برادلي جونز.







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