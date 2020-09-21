النصر يختتم استعداداته لمواجهة السد

المواطن - مروة نبيل

اختتم النصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري.

النصر يختتم استعداداته:

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء أمس الأحد، بتمارين لياقية متنوعة بدأها المدرب البرتغالي فيتوريا بالجري حول الملعب.

وطبق فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية المتنوعة التي سيُطبقها في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد السد القطري، حيث يطمح المدرب البرتغالي في مواصلة الانتصارات وخطف الثلاث نقاط.

العالمي ضد السد:

ويلعب العالمي ضد السد القطري على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وضمن العالمي التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 قبل مباراته ضد السد، حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفريق القطري، ثم سباهان الإيراني بـ3 نقاط، ويتذيل العين الترتيب بنقطة.

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