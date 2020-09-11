النصر يستهدف ضم نجم بوكا جونيورز

المواطن - مروة نبيل

تواصل إدارة نادي النصر محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يسعى لضم سالفيو

وأكدت شبكة tyc sports الأرجنتينية، أن نادي النصر سيقدم عرضًا رسميًا لإدارة بوكا جونيورز خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التعاقد مع نجم وسط الفريق، إدواردو سالفيو، ولكنها لم تكشف عن القيمة المالية لهذا العرض.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة العالمي اتخذت هذه الخطوة لرغبتها في تأمين البديل المناسب لقائد أتالانتا، أليخاندرو “بابو” غوميز، بعدما رفض العرض الذي تقدم به النصر خلال الفترة الأخيرة.

وكان إدواردو سالفيو قد لعب تحت قيادة مدرب العالمي الحالي، البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، ما دفعه لطلب التعاقد معه خاصة أنه يعرف إمكانياته جيدًا.

ويُعد إدواردو سالفيو صاحب الـ30 عامًا، من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، وعاد من أوروبا بعد تجربة استمرت لمدة 9 سنوات، لعب خلالها في بنفيكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

العالمي يواصل التدعيم

ونجحت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت في إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتمكن الأصفر من حسم أكثر من 10 صفقات رسميًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، ومنهم؛ عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الشنقيطي، أمين بخاري، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، كيم جين سو، أسامة الخلف وخافي مارتينيز.

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