النصر يُدافع عن الحلافي ببيان رسمي ويؤكد: اتهامات باطلة

المواطن - محمد سمعه

رد نادي النصر اليوم الاثنين ببيان رسمي على الاتهامات التي وُجهت لـ عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالفريق، وذلك بعد اتهامه بالتفاوض مع فهد المولد والحارس فواز القرني.

بيان النصر يكشف المستور

وجاء بيان العالمي كالتالي: “استنادًا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة النادي مع جماهير العالمي، خاصة عندما يتم الزج باسم النادي في اتهامات باطلة مثل اتهام عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالتفاوض مع فهد المولد وفواز القرني، والنادي ينفي هذا الخبر بشكل قاطع”.

وأضاف بيان النصر: ” حقيقة ما حدث هو اتصال قبل شهر تقريبًا بين رئيس النادي صفوان السويكت ورئيس نادي الاتحاد، وبسؤاله حول إمكانية التفاوض بشأن إعارة أو انتقال لاعبين من نادي الاتحاد للعالمي، رد رئيس الاتحاد بتأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلًا”.

العالمي يتخذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين

وتابع بيان النادي: “وبعد مباراة العالمي مع الاتحاد، تقابل الحلافي مع رئيس الاتحاد، وتكرر الحديث في ذات الموضوع، والنادي في هذا الإيضاح لا يغفل رصيده لكل من اتهم النادي ومسؤوليه وأساء لهم عبر وسائل الإعلام بلا إثبات، ولذلك فإن الإدارة القانونية رصدت التجاوزات وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية”.







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