النصر يُعالج الأخطاء ويتصدر المجموعة الحديدية

المواطن - مروة نبيل

نال النصر إشادة كبيرة على مستواه خلال مباراته ضد سيباهان الإيراني، بعدما نجح في تحقيق الفوز والانفراد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

النصر وسيباهان:

ولعب النصر وسيباهان الإيراني على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة الجولة الثالثة، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا، فيما ظل الفريق الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

العالمي يتصدر المجموعة الحديدية:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه النصر ضد سيباهان، مؤكدين أنه الأقرب لحصد لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وقال تركي السهلي: “النصر يتصدر المجموعة الأصعب الحديدية.. اليوم ظهر بوضوح تأثير العناصر الجديدة.. عبدالمجيد الصليهم أضاف رتم سريع للوسط.. وعبدالرزاق حمدالله المقاتل المتناغم مع المجموعة.. ومارتينيز شخصيته حاضرة مع أول مباراة”.

وتابع السهلي تصريحاته قائلًا: “إدارة النصر استلمت مجموعة قوية.. واستمر العمل والبناء.. هذا الإدارة من أقدر الإدارات في استقطاب لاعبين محليين.. والكيانات العظمى لا تهتز من هاشتاق”.

العالمي يُعالج الأخطاء ويتميز:

وعلق فيصل الجفن على أداء العالمي قائلًا: “يذهب من يذهب ويستمر العالمي بتميزه.. الأصفر قادر هذا الموسم بتحقيق بطولة آسيا.. ولا ينقصه شيئًا.. بشرط الهدوء”.

وفي السياق ذاته، قال محمد الناصر: “العالمي أكثر تميزًا.. عالج بعض المشاكل.. الصليهم من أفضل اللاعبين المهاريين وشهادتي مجروحة.. حمدالله انتهى الكلام فيه.. لاعب هداف وقناص”.

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