النصر يُفاوض صفقة الهلال السابقة

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي النصر في التعاقد مع أحد الصفقات التي سعى نادي الهلال للتعاقد معها منذ عام تقريبًا، ولكن المفاوضات لم تتم.

صحيفة إيطالية تُسلط الضوء على اهتمام النصر بنجم أتالانتا

وتحدثت صحيفة Corriere Dello Sport الإيطالية الشهيرة عن اهتمام العالمي بضم اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز نجم نادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية على أن أصفر العاصمة سيدفع 15 مليون يورو لنادي أتالانتا لضم اللاعب غوميز، بينما سيحصل اللاعب نفسه على راتب قدره سبعة ملايين ونصف المليون يورو من الفريق العاصمي في حال الانضمام كراتب سنوي.

العالمي يذهب إلى إيطاليا لإنهاء الصفقة

ومن المتوقع تحرك أحد أعضاء إدارة النصر إلى إيطاليا من أجل حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان العالمي نجح في التعاقد مع العديد من الصفقات القوية مثل “كيم جين سو من صفوف جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي، عبدالله الشنقيطي، عبدالفتاح عسيري، جونزالو مارتينيز، أسامة الخلف، أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي”.

ويحتل الفريق الكروي الأول بالعالمي، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن نادي الهلال بطل المسابقة.

وكان النصر تُوج بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي، بعد الفوز على فريق التعاون في جدة.







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