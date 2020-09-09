النصر يُنهي الدوري بالفوز بصعوبة على الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي النصر بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، بالفوز الصعب على نادي الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثلاثين.

الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق:

وافتتح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف المباراة بإحرازه الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

ثم عاد نادي الاتفاق وسجل الهدف الأول عبر اللاعب صالح العمري بالدقيقة الـ19.

ثم سجل اللاعب البرازيلي جوليانو الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة السابعة والأربعين.

العالمي يفوز بصعوبة:

وفي ظل اعتقاد الجميع أن النصر في طريقه للفوز بنتيجة 2- 1، نجح اللاعب عبدالفتاح آدم في إضافة ثالث الأهداف للعالمي، بينما تمكن الاتفاق من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب هزاع الهزاع بالدقيقة الثانية والتسعين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العالمي 64 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 42 نقطة.







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