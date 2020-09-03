النصر يُوقع مع بيتي مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

وقع نادي النصر قبل قليل مع الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيتي مارتينيز يصل إلى الرياض لإتمام إجراءات انتقاله

وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر “تويتر” أن النصر تعاقد مع مارتينيز وسيصل اللاعب إلى الرياض للفحص الطبي وإتمام الانتقال لتسجيله رسميًا في كشوفات النادي.

ويسعى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه، وذلك من أجل المنافسة على دوري أبطال آسيا وكأس الملك ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

وبالأمس، علّق الإعلامي الرياضي طارق النوفل على اهتمام العالمي بضم لاعب نادي أتالانتا قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب أتلانتا الأمريكي تلقى عرضًا مغريًا جدًّا من النصر جناح أيسر وصانع لعب، الداعم ما يتفاهم إلا فوق الطموح“.

النصر يجد بديل جوليانو

وفكّر النصر في التحرك وضم بديل لـ البرازيلي جوليانو بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لنادي فنربخشة التركي في الفترة الحالية، في حال قرر مغادرة النصر.

ويحتل نادي النصر حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة.







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