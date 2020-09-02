النظارات أفضل من العدسات اللاصقة أمام الكمبيوتر

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور ياسر المزروعي في تصريحات لـ”المواطن” بارتداء النظارات ونزع العدسات اللاصقة عند التعامل مع أجهزة الحاسب، لأن ذلك يجهد ويرهق العين.

النظارات أفضل

وأضاف أن القرنية تحتاج إلى الراحة من العدسات ، فيجب ارتداء العدسات اللاصقة عند الضرورة وإراحة العين كل ما أمكن ، وذلك تفاديًا للمشاكل التي تحدث ومنها الجفاف والتهابات العين والحساسية وغيرها ، فالنصيحة هي ارتداء النظارة عند التعامل مع الأجهزة وخصوصاً أن يمضي ساعات طويلة تمتد إلى ٦ ساعات.

تعقيم العدسات يوميًا

كما نصح الدكتور المزروعي الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة الشهرية أو السنوية بتعقيمها يوميًا وعدم النوم بها، مع ضرورة غسل حافظات العدسات بشكل جيد منعًا لتراكم الأوساخ، وإذا كان الشخص يشكو من ضعف شديد في النظر ويرتدي العدسات بشكل يومي فإن المناسب له هي العدسات اليومية لضمان سلامتها ونظافتها والتخلص منها بعد الاستخدام.

انخفاض الرمش الطبيعي

وكانت الرابطة الألمانية لأطباء العيون قالت إن وضع عدسات لاصقة أثناء العمل أمام شاشة الكمبيوتر يتسبب في جفاف العين الحاد.

وأوضحت الرابطة أن سبب ذلك الانخفاض الشديد في الرَمش الطبيعي للعين أثناء النظر إلى الشاشة، والذي يمد العين بالمادة الدمعية الكافية.

وعادة ما ترمش العين أثناء الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر بمعدل خمس مرات أقل، من المعدل الطبيعي.

ولمواجهة ذلك يجب استخدام قطرة عين مخصصة لترطيب العدسات، أو استخدام عدسات مصنوعة من مواد تحفظ رطوبة العين بشكل جيد.

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