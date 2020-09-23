النعيمة: ما يحدث لنادي الهلال من الآسيوي وصمة عار

المواطن - مروة نبيل

انتقد نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لرفضه تأجيل مباراة الزعيم ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي.

النعيمة ينتقد الاتحاد الآسيوي

وقال صالح النعيمة: “ما يحدث لنادي الهلال السعودي من قبل الاتحاد الآسيوي وصمة عار في تاريخ كرة القدم .. وسيسجل التاريخ أن ناديًا استطاع الوقوف لوحده شامخًا في وجه اتحاد قاري متخاذل ضعيف”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هل عمل الاتحاد السعودي كل ما في وسعه للوقوف مع أحد ممثلي الوطن نادي الهلال؟”.

الآسيوي يرفض طلب الهلال

وكانت إدارة النادي قد تلقت قبل قليل، رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الزعيم بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بقائمة اضطرارية تضم 3 حراس مرمى و8 لاعبين فقط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة في صفوفه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث فقد أكثر من 10 لاعبين في المباراتين الماضيتين بسبب كورونا، وكان آخرها إصابة ناصر الدوسري بالأمس.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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