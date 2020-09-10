النفط يسجّل ارتفاعًا ويعوّض بعض خسائر الجلسة السابقة

المواطن - متابعة
سجلت العقود الآجلة للنفط ارتفاعًا، خلال الساعات الماضية، لتعوّض بعض خسائر الجلسة السابقة.
وقفزت أسعار خام برنت 1.01 دولار، بما يعادل 2.5 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 40.79 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأمريكي 1.29 دولار أو 3.5 بالمائة، ليغلق على 38.05 دولار للبرميل، بعد أن نزل حوالي ثمانية الجلسة السابقة.
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