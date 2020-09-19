النقطة البرتقالية.. ميزة جديدة في آيفون تحميك من التجسس

المواطن - محمد داوود- جدة

كشف الخبير التقني عادل الحربي، أن النقطة البرتقالية في إصدار الآيفون الجديد تعد ميزة جديدة تساعد على حماية المستخدمين من التجسس على كاميراتهم، مبينًا لـ”المواطن”، أن مثل هذه التقنيات الجديدة تعد إضافات رائعة تنعكس على جودة الخدمات، وبجانب ذلك سيكون لذلك انعكاس إيجابي في عملية التسويق لكونها أول خدمة جديدة ومهمة من الناحية الأمنية.

استمرار التطور التقني:

وأكد الحربي، أن ميزة النقطة البرتقالية ستكون دافع لشركة أبل في إدخال أمور جديدة في الإصدارات القادمة وخصوصًا ما يتعلق بالجوانب الأمنية والتجسس، إذ إن هذه المشكلة ما زالت تشكل أكبر التحديات في عالم الأجهزة الذكية والتقنية.

حماية من التجسس:

وكانت شركة أبل قد أوضحت أن ميزة النقطة البرتقالية الجديدة التي تساعد على حماية المستخدمين من التجسس على كاميراتهم تعد جزءًا من أحدث نظام تشغيل من أبل، iOS 14، والذي تم إصداره هذا الأسبوع.

نقطة برتقالية وخضراء:

ستظهر نقطة برتقالية على شاشتك عندما يستخدم التطبيق الميكروفون الخاص بك. وفي الوقت نفسه، ستظهر نقطة خضراء على شاشتك عندما يتمكن أحد التطبيقات من الوصول إلى الكاميرا الخاصة بالجهاز.

ويظهر مؤشر في الجزء العلوي من شاشة آيفون عندما يستخدم أحد التطبيقات الميكروفون أو الكاميرا، ومن خلال إعدادات مركز التحكم، يمكن معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات قد استخدمها مؤخرًا.

استخدام الميكروفون والكاميرا:

إذا لاحظت النقطة على شاشتك، فيمكنك التمرير للأسفل من زاوية جهاز آيفون لفتح مركز التحكم، والذي سيعرض التطبيق الذي كان يراقبك.

تتضمن الميزة الجديدة العديد من تطبيقات أبل مثل الكاميرا، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث مثل إنستجرام.

يتعين على المستخدمين الآن أيضًا منح حق الوصول إلى أي تطبيق يريد استخدام الميكروفون أو الكاميرا، مع طلب التطبيقات الإذن عند تثبيتها.

تحديث نظام البرنامج:

للاستفادة من الميزة الجديدة، ستحتاج إلى تحديث نظامك إلى iOS 14، ما عليك سوى فتح الإعدادات> عام> تحديث البرنامج وسيُطلب منك تحديث نظامك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطاني.

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