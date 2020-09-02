النقطة 35 تُبقي ضمك في دوري الكبار

المواطن - مروة نبيل

يسعى ضمك لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لضمان البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل.

ضمك يسعى للبقاء

وأكد أمين عام النادي عبدالوهاب بن دخيل أن بقاء فريقه للعام الثاني على التوالي في دوري المحترفين بأيديهم وهم قادرون على ذلك، وقال: “تبقى لنا مباراتان نقاطهما تضمن بقاءنا، الهبوط أو البقاء بأيدينا، في حال وصلنا إلى النقطة 35 سنبقى رسميًا بغض النظر عن النتائج الأخرى، مصيرنا بأيدينا”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “مباراتنا الماضية مع أبها التي انتهت بالتعادل 2/2 كنا أحوج فيها إلى النقاط، كنا الأقرب، أبها أخذ نقطة بالتعادل، ضمك أبقى أبها بعد التعادل”.

وشدد ابن دخيل على أن طرفي ديربي الجنوب ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كانا يسعيان إلى الفوز من أجل البقاء، مضيفًا: “تحصل علينا طرد بداية الشوط الثاني وهو ما أثر على أداء الفريق”.

ولفت إلى أن المباراتين المقبلتين أمام الاتفاق والفتح ستكونان أشبه بـ”كسر العظم”، وتابع: “لا مناص عن الفوز فيهما من أجل البقاء، اللاعبون على قدر المسؤولية والفريق قادر على ذلك، الحمد لله نتائج الفريق الأخيرة كانت جيدة، وبإذن الله نستطيع تجاوزها من أجل البقاء”.

ضمك في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء صاحب المركز الـ13.







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