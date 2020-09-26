النقل تنفذ 39 مشروعًا للطرق في عسير بتكلفة 3 مليارات ريال

المواطن - الرياض

تنفذ وزارة النقل حاليًا 39 مشروعًا للطرق في منطقة عسير بأطوال تصل ‏إلى أكثر من 741 كلم وبتكلفة تزيد على 3 مليارات ريال‎.

وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن عسير تنعم حاليًا بأكثر من 6000 ‏كيلومتر من الطرق منها 5127 معبدة، من ضمنها 21 عقبة.

هذا إلى جانب أكثر من ‏‏10آلاف كلم من الطرق الترابية، منها 186 عقبة، بالإضافة إلى ‏‎40‎‏ نفقًا يصل ‏طول بعضها إلى 800 متر‎.

وأشارت وزارة النقل إلى أنها تعمل على مبادرة تحسين تكلفة دورة حياة الطرق ‏وتحسين الأداء، من خلال تطوير متطلبات وأوصاف التصميم ‏والتنفيذ والصيانة والتشغيل للطرق لرفع كفاءة الأداء وترشيد ‏التكلفة بنسبة تتراوح بين 10-15%.‏

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