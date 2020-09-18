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النمر يحذر من خلط الفحم المشتعل بالشاهي أو الأرز أو الفول
يعرض الإنسان لمواد كيميائية ضارة

النمر يحذر من خلط الفحم المشتعل بالشاهي أو الأرز أو الفول

2020/09/18
الساعة 3:17 مساءً
- ‎فيصحة وطب‎, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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النمر يحذر من خلط الفحم المشتعل بالشاهي أو الأرز أو الفول
المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر من خلط الفحم المشتعل بالشاهي أو الأرز أو الفول أثناء إعداده للحصول على نكهة طبيعية.

وقال النمر:  خلط الفحم المشتعل مع الشاهي، الفول، الأرز؛ ليعطي نكهة طبيعية يعرض الإنسان لمواد كيميائية تسبب عدم انتظام نبضات القلب مثل NO2,SO2 ومواد مسرطنة مثل PAH.

والمعروف أن بعض الأشخاص يضيفون قطعة من الفحم المشتعل لبعض الأطعمة أثناء الإعداد أو أثناء تقديمها ليمنح الطعام نكهة مميزة لكن هذه العادة تنطوي على العديد من الأخطار الصحية.


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    1 تعليق
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    View all comments
    ابومحمد
    15 ساعة

    هي فقط ريحة الفحم
    فما بالك فيمن يستخدمه بدل معجون الأسنان
    وماذا عن مناجم الفحم
    أرجوا أن تتحفنا بدراسات نستفيد منها لكل موضوع
    فإنك ما شاء الله تثرينا بمواضيع تلامس حياتنا
    وبارك الله فيك

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