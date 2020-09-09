الهلال بطلًا للمرة الـ16 .. الزعيم يُتوج بكأس دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضةK الفريق الكروي الأول بـ الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، وذلك بعد الفوز على الشباب بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثلاثين.

الهلال يحصد النقطة رقم 72 ويُتوج بالدوري الـ16:

وعرضت “القناة الرياضية السعودية” صورًا ومقاطع فيديو من تتويج الزعيم بلقب الدوري رقم 16 في تاريخه، وذلك بعد أن حصد النقطة رقم 72 عقب فوزه على الليث.

ونجح الفريق الأزرق في الفوز بلقبين وهو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حصد دوري أبطال آسيا ثم حصد لقب الدوري السعودي.

غوميز يُسجل ثنائية في ليلة التتويج:

وكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز، تمكن من إحراز الهدف الأول لـ أزرق العاصمة بالدقيقة العشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد البريك.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن اللاعب كريستيان جوانكا من إضافة الهدف الأول لليث في شباك عبدالله المعيوف بالدقيقة الـ46، ثم عاد غوميز وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة السبعين. وكان حكم لقاء الشباب، ألغى هدفًا ثالثًا سجله غوميز لنادي الهلال وذلك بداعي وجود لمسة يد على اللاعب الفرنسي. يذكر أن الهلال يستعد بالفترة المقبلة، لخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2020.







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