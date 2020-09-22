الهلال يؤدي تدريباته بدون لوشيسكو والمعيوف وباهبري

المواطن - مروة نبيل

انطلقت، قبل قليل، تدريبات الهلال في غياب المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو وثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله المعيوف وهتان باهبري.

الهلال يتدرب في غياب لوشيسكو:

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته الآن في قطر، بدون حضور مدير رازفان لوشيسكو، وحارس المرمى عبدالله المعيوف، وهتان باهبري؛ نظرًا لعدم تمكّنهم من الالتحاق بالمران إلى حين ظهور فحوصهم الطبية.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النتائج ظهرت الآن وأظهرت سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويُعاني الزعيم من إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في خوضه المباراة الأخيرة ضد شهر خودرو بتشكيل اضطراري و3 بدلاء فقط.

دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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