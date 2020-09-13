الهلال يحدد بديل سلمان الفرج في مباراة باختاكور

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال قد استقر على بديل اللاعب سلمان الفرج، الذي سيغيب عن مباراة باختاكور الأوزبكي غدًا في دوري أبطال آسيا وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وسيدفع المدرب لوشيسكو باللاعب محمد كنو في خط الوسط بدلًا من سلمان الفرج، مع إمكانية الدفع باللاعب ناصر الدوسري في مباراة باختاكور الأوزبكي وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

إصابة 5 من نجوم الهلال بفيروس كورونا

وقبل انطلاق مباراة الهلال وباختاكور، كان حساب الأزرق في “تويتر” أعلن أمس السبت أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة أول أمس الجمعة، والثانية كانت أمس.

تعليق المعيوف قبل مواجهة باختاكور

وفي وقت سابق، أوضح الحارس عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أن فريقه سيواصل مشواره لحصد لقب دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.

وتحدث المعيوف في المؤتمر الصحافي لـ مباراة الزعيم ضد باختاكور الأوزبكي قائلًا: “علينا أن نبدأ من مباراة الغد بشكل جيد لنتخطى دور المجموعات، والمواصلة للحفاظ على اللقب، واستعدادنا كلاعبين لا يختلف عن أي مباراة، وعملنا بشكل جيد بالمران أمس السبت”.







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