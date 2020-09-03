الهلال يحسم مصير سلمان الفرج بهذه المفاجأة

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي الهلال، مصير نجم وسطه سلمان الفرج، وذلك بعد تأجيله مفاوضات تجديد عقده حتى حسم الزعيم للقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الزعيم أخبر سلمان الفرج أنه لا غنى عنه وسيتم تجديد تعاقده؛ كونه واحدًا من أهم العناصر الرئيسية في تشكيلة الفريق الكروي الأول.

حسم سريع من الهلال لمصير اللاعب:

وسيُعلن الأزرق خلال الفترة القليلة المقبلة عن تجديد عقد سلمان الفرج لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك بعد حسم الزعيم للقب الدوري وفقًا لـ Goal.

وبعد إنهاء ملف سلمان الفرج، سيُركز الفريق الأزرق على الاستعداد الجيد لمباريات دوري أبطال آسيا موسم 2019/ 2020.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن وجود اهتمام قوي من نادي النصر، بضم الفرج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في حال قرر مُغادرة أزرق العاصمة.

ما يمنع النصر عن التعاقد مع سلمان الفرج:

ولكن يُوجد أمر سيمنع العالمي من تحقيق حلمه بضم قائد الهلال، وهو أن اللاعب صرّح أنه لديه الرغبة للبقاء في صفوف بطل آسيا والدوري خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه كان تقبل أمر تأجيل التجديد له حتى حسم لقب الدوري رسميًّا.

وكان الزعيم، حقق لقب الدوري للمرة السادسة عشرة في تاريخه، وذلك بعد وصوله للنقطة رقم 66 وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، الذي فاز بصعوبة على نادي الفيحاء بالأمس بثنائية مقابل هدف.







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