الهلال يخوض مباراة شباب الأهلي بـ3 حراس مرمى و8 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

يخوض الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بقائمة اضطرارية تضم 3 حراس مرمى و8 لاعبين فقط.

الهلال بقائمة اضطرارية

وكشف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحيًا وبدنيًا لخوض مباراة اليوم، وفقًا للاختبارات الطبية التي خضعوا لها.

وجاءت قائمة الزعيم كالتالي؛ 3 حراس مرمى؛ عبدالله المعيوف، أحمد آل جبيع وعبدالله البيشي، و8 لاعبين، وهم؛ مدالله العليان، منصور البيشي، هتان باهبري، أمير كردي، أندريه كاريلو، جانغ هيون سو، تركي المطيري وليد الأحمد.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الاتحاد الآسيوي يرفض التأجيل

وكانت إدارة النادي قد تلقت قبل قليل، رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من غيابات عديدة في صفوفه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث فقد أكثر من 10 لاعبين في المباراتين الماضيتين بسبب كورونا، وكان آخرها إصابة ناصر الدوسري بالأمس.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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