الهلال يستعد لمباراة التتويج

المواطن - مروة نبيل

واصل الهلال تحضيراته الميدانية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

الهلال يواصل استعداداته:

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي على الجانبين البدني والفني، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين بدنية، قبل أن يؤدي اللاعبون جملًا تكتيكية ومناورة فنية.

وأدى عبدالله عطيف تدريبات لياقية بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي، فيما أجرى محمد كنو برنامجه العلاجي في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، حيث يُعاني من إصابة في القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن ينهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الثلاثاء، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره الشباب، يوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم بطل الدوري:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد نجح في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم لصالحه، بعد الفوز على الحزم في الجولة الـ28، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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