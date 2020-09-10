الهلال يستعرض إنجازات محمد الشلهوب الذهبية بعد اعتزاله

المواطن - محمد سمعه

أعلن النجم محمد الشلهوب، نجم الهلال اعتزاله لكرة القدم اليوم الخميس، وذلك بعدما نشر فيديو له عبر حسابه في “تويتر” وهو يُودع جماهير أزرق العاصمة.

ورد حساب الهلال الرسمي عبر “تويتر” على قرار الشلهوب بالاعتزال حيث نشر حساب النادي “إنفوجراف” عن مسيرة اللاعب الناجحة مع أزرق العاصمة خلال آخر 20 عامًا.

وعلّق حساب الهلال على مسيرة الشلهوب قائلًا: “مسيرة مجد وذهب”.

إنجازات محمد الشلهوب

ونجح الشلهوب في التأهل بالمنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم عامي 2002 و 2006، كما يُعد القائد السعودي الذي رفع الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا بموسم واحد، كما حقق هداف الدوري السعودي موسم 2009/2010، وفاز بجائزة أفضل لاعب عربي واعد عام 2000، وتُوج مع المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج عام 2004، ويُعد اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافًا في 20 نسخة متتالية بالدوري السعودي.

33 بطولة في تاريخ الشلهوب الموهوب

وحصد محمد الشلهوب 33 بطولة في مسيرته وهي كالتالي: “بطولة واحدة في كأس المؤسس، 8 بطولات في الدوري السعودي، بطولتان في كأس الملك، 11 بطولة في كأس ولي العهد، بطولتان في كأس الأمير فيصل بن فهد، بطولتان لـ كأس السوبر السعودي، لقبان في دوري أبطال آسيا، بطولة وحيدة في كأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس، بطولة واحدة في كأس السوبر الآسيوي، بطولة في كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس، بطولة واحدة في كأس النخبة العربية، بطولة واحدة في كأس السوبر السعودي المصري”.

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